Venemaa heidutamine NATO idatiival sai tagasilöögi

Eesti olulisim sõjaline liitlane USA on nii Eestisse kui ka teistesse NATO idapiiri riikidesse kaitsevõimekuse suurendamiseks panustanud väga suuri summasid, seda eriti pärast Krimmi poolsaare annekteerimist Venemaa poolt.

Eile sai aga avalikuks, et seni järjest suurenenud USA kohalolu ja rahaline panustamine saavad tagasilöögi – USA peatab sadades miljonites dollarites planeeritud investeeringuid Euroopa riikidesse, sealhulgas Eestisse. Eesti riigikaitse asjatundjad kinnitavad, et investeerimata jäetavad summad pole küll suured, aga signaal, mille selline samm saadab idapiiri taha, on muret tekitav.