Trudeau: Hiina kasutab inimeste kinnipidamisi poliitilise tööriistana

Lääneriigid on Trudeau sõnul väljendanud muret taktika üle, mida vaatlejad on nimetanud «pantvangidiplomaatiaks».

Kanada suhted Hiinaga on halvenenud alates detsembrist, kui Vancouveris peeti USA vahistamismääruse alusel Hiina telekomihiiu Huawei finantsjuht Meng Wanzhou. Finantsjuht on ka ettevõtte asutaja tütar.

Nad on mitme lääneriikide kodaniku seas, kelle Hiina võimud on riigis kinni pidanud.

«Meelevaldse vahistamise kasutamine tööriistana poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, olgu need rahvusvahelised või siseriiklikud, on midagi, mis teeb muret mitte ainult Kanadale, vaid kõigile meie liitlastele,» lausus Trudeau ajalehele Toronto Star.

Kanada peaministri sõnul on riigid nagu Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja USA «toonitanud, et see ei ole rahvusvahelises kogukonnas vastuvõetav käitumine, sest nad kõik muretsevad selle pärast, et Hiina tegeleb sedalaadi survetaktikatega ka nendega suheldes».