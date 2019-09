Hiina valitsuse ajaleht mõnitas Balti riike: korrumpeerunud poliitikud, naeruväärsed palgad ja rahvuste vahelised konfliktid

Kõige selle kokkuvõtteks tõdes ajaleht, et «[Balti riikide] sellistest valusatest õppetundist ei ole sobilik Hongkongil omakorda õppust võtta ning vigu korrata». Samuti vihjatakse artiklis, et just lääneriikide tugev toetus oli see, mis Balti riikidele iseseisvuse tõi. Hongkongi massimeeleavalduste ajal on sealne Hiina keskvalitsue meelne meedia asunud jõuliselt levitama jutte nagu orkestreeriks proteste USA diplomaadid ja ametnikud.