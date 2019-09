Tuletõrjeautoga Eestist Siberisse – poolteist kuud ja 6000 liitrit kütust

Mati Leivategija (63) nimi ei ole ilmselt võõras neile, kes tunnevad huvi vanade autode ja nende ülesvuntsimise vastu. Ka oli just tema see, kes pani paarkümmend aastat tagasi alguse Hüüru vabatahtlikule päästekomandole. See komando oli omasuguste seas esimene, kes riigiga 2000. aastal lepingu sõlmis.