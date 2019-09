Politsei päästis metsa eksinud mehe elu

reede õhtul eksis Tartumaal metsa 65-aastane mees, keda tütar püüdis üles otsida, ent tulutult. Kui mees enam telefonikõnedele ei vastanud ja ta oli jätkuvalt kuskil metsas, kaasas pere appi politsei. Teada oli, et mehel puuduvad vajaminevad ravimid ning pere arvas, et mees võib olla ka alkoholi pruukinud. See kõik andis alust arvata, et tema elu ja tervis võib olla metsas ohtu sattunud.