USA: Põhja-Korea blokeerib tuumakõneluste taasalustamist

«Kui me tahame saavutada edu, peab Põhja-Korea heitma kõrvale takistuste otsimise läbirääkimistele ning selle asemel taotlema võimalusi suhtlemiseks, kuni see võimalus on veel olemas,» ütles Biegun.

USA välisministeerium avaldas tema esinemise teksti laupäeval.

Põhja-Korea ja USA alustasid ajaloolist dialoogi pärast seda, kui Ühendriikide president Donald Trump ja Põhja-Korea liider Kim Jong-un 2018. aasta juunis Singapuris kohtusid.

Teine tippkohtumine tänavu veebruaris Vietnamis Hanois lõppes kokkuleppeta.

Trump ja Kim kohtusid ka juunis kaht Koread eraldavas demilitariseeritud tsoonis ja leppisid kokku dialoogi taasalustamises, kuid kõnelused pole veel alanud.

Põhja-Korea on viimastel nädalatel korraldanud mitu lühimaaraketi katsetust, mida USA ametnikud on nimetanud provokatsioonideks. Trump on ise hoidunud neid kritiseerimast.