Adrian Bachmann: geopoliitiliselt on maailmas hetkel toimumas tektooniline nihe – Hiina on selgelt USAd troonilt tõukamas

«Muutused, mis on toimunud maailma majanduses viimase 40 aastaga, on tõepoolest olnud tektoonilised. Kui vahetult pärast Teist maailmasõda, mil praegune maailma rahandussüsteem loodi, oli üks fundamentaalsetest põhjustest, mis tagas Ameerika Ühendriikide dollarile staatuse maailma baasvaluutana, USA tööstuslik-majanduslik dominants. Kui toona andis USA umbes poole maailma SKTst, siis antud hetkel on see näitaja, ostujõu näitajaga kalibreeritult, langenud kuskil – kui ma nüüd õigesti mäletan siis kuskil 15 protsendi juurde. Samal ajal Hiinal on see tõusnud 18 protsendi juurde. Põhimõtteliselt Hiinast on saanud de fakto maailma sepikoda, maailma kaugelt kõige suurema tööstuspotensiaaliga riik ning olukord, kus maailma de fakto kõige suurem majandus annab vaid kaks protsenti maailma reservvaluutast, on anomaalne ning ei saa jääda püsima.»