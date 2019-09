Tartu Ülikooli korruptsioonihõnguline leping – ärge muretsege, nad ei kasuta seda

«See hakkas tunduma juba sel ajal mittepuhas mäng ja saime sellest ise ka aru,» tunnistab Tartu Ülikooli professor Alvo Aabloo. «Võin teie rõõmuks või rahustuseks öelda, et me ei teeninud sealt pennigi,» lubab ta.

TÜ tehnoloogiainstituudi arukate materjalide (IMS) labori juhataja Aabloo on viljakas materjaliteaduste guru, kes tõmbab raha ligi nagu liimipaber kärbseid – 13 miljonit eurot toetusi kümne aastaga. Ta on enam kui 250 publikatsiooni autor. Tunnustust vääriv teadlane, kes saanud presidendi aumärgi. Järgnev ei seagi kahtluse alla tema maailmatasemel akadeemilisi saavutusi.

Aabloo on ka ettevõtja, 40-protsendine osanik ning juhataja firmas Estrotech OÜ. Sama suur osalus on firmas sama laboriga seotud robootikaaktivistil Heilo Altinil.

Kogu avalik info väidab, et Estrotechi puhul on tegemist koolirobotitega tegeleva väikeettevõttega. Käive on aga muljet avaldav: pea pool miljonit eurot aastas.