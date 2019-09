Esmaspäeval otsustatakse, kas Atko saab Harjumaa bussiliinidel jätkata

«Aktuaalse kaamera» kaamerat ette ei soovinud ettevõtte esindajad tulla, kuid Atko Grupi üldmeili aadressilt tulnud nimetus vastuses seisis, et täna on bussijuhtide puudus kõigis bussiettevõtetes suur probleem, mistõttu esimest korda oma 25-aastase ajaloo jooksul on Atko Grupi ettevõttes tekkinud kvaliteedis puudujääke liinide teenindamisel. Ka seisis vastuses, et firmal on väga kahju tekkinud segaduse pärast, mille põhjustas uute liinide teenindamisega alustamine.