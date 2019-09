ATKOga lõpetatakse Harjumaal järjekordne veoleping

Tänavu kooliaasta esimestel päevadel ei olnud Atko Transport võimeline välja saatma busse kõikidele liinidele. Lisaks ei tundnud bussijuhid marsruuti ja kohale jõuti tänu näpunäidetele. Mõne kooli juurest sõitis buss peatamata mööda.

Põhja-Eesti transpordikeskuse juhatuse esimees Andrus Umboja rääkis Postimehele, et tänasel kohtumisel otsustati lõpetada läänesuuna teenindamise leping Atkoga. Keskuse tegevjuhtkond volitati läbi rääkima lepingu lõpetamise tingimuste üle.

«Kuna uus leping läheb kallimaks, siis ilmselt tulevad ka leppetrahvid,» ütles Umboja. Leppetrahvid on Umboja sõnul sätestatud praegu kehtivas lepingus ning need ulatuvad kuni 700 000 euroni. «Konkreetse summa tahame täpsemalt läbi rääkida, sest kuna uus hange läheb kallimaks, siis seda hinnavahet peakski kompenseerima täitmistagatised.»

Uueks vedajaks saab ilmselt Sebe, GO või Hansa bussifirma. «Nad veavad ka teisi liine seal piirkonnas ja me eeldame, et nemad võiks uuteks pakkujateks olla, kuid seda näitavad juba hanked,» selgitas Umboja.

Uus hange sõltub suuresti sellest, kuidas jõutakse kokkuleppeni praeguse vedaja Atko Transpordiga. «Kui õnnestub jõuda kokkuleppeni liinilepingu lõpetamise suhtes, siis me tahaks selle aasta sees jõuda juba hanke ära teha, et uuest aastaks hakkaks vedama uus vedaja,» rääkis Umboja ja lisas, et kui kokkuleppeni ei jõuta, siis tuleb lepingut hakata jõuga üles ütlema ning sellisel juhul oleks uue hanke aeg hoomamatu.

«Selles osas eelistabki keskuse juhatus kompromisskokkuleppe sõlmimist, et oleks kiiremas korras võimalik panna liinide peale uus vedaja,» ütles juhatuse esimees.

Kohtumine Atkoga toimub lähipäevil. Andrus Umboja usub, et praegu võiks olla lootust, et Atko on valmis läänesuuna osas kompromissi sõlmima ja tingimuste osas kokkuleppeni jõudma.

Idasuuna lepingut Atkoga praegu lõpetama ei hakata, sest rikkumisi on seal kümme korda vähem. Umboja soovib siiski, et Atko parandaks ka idasuunal teenusekvaliteeti märgatavalt.