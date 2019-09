Foto: Kesklinna maja sai huvitava kaunistuse

«Tallinna linn korraldas sel aastal juba neljandat korda supergraafiliste seinapiltide konkursi, mille tulemusena ilmestab nüüd üks võistlustöödest Kesklinna. See on žürii poolt välja valitud «Jõuvanker», mis kaunistab Keldrimäe tänav 2 elamu otsaseina ja mille autor on Piiritus OÜ,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.