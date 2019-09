Kohus vaeb Mary Krossi valetamise süüasja oktoobris

Riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi abikaasale Mary Krossile esitati süüdistus valeütluste andmises. Mary Kross väitis, et teda ründasid mullu 27. novembril Stroomi ranna pargis tundmatud mehed, kes loopisid teda kividega. Alustatud kriminaalmenetluse käigus leidis kinnitust, et Mary Kross ei viibinud sel ajal Stroomi ranna pargis.

Ringkonnaprokurör Ülle Jaanhold selgitas, et kuigi süüdistatav pole kahtlustatavana ülekuulamisel selgitanud, miks ta selliseid ütlusi politseile andis, siis prokuratuuri hinnangul on tõendatud valeütluste andmine. «Kõik kogutud tõendid viitavad, et ajal kui süüdistatav väitis, et teda Stroomi ranna juures pargis kividega visati, ei viibinud ta üldse selles piirkonnas,» selgitas Jaanhold.