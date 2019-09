Tallinna Sügisjooksu 10 kilomeetri distantsi läbis laupäeval kolm Debaltseve piiramisrõngas rängalt vigastada saanud Ukraina sõdurit, et avaldada toetust oma saatusekaaslastele ja juhtida tähelepanu jätkuvale sõjale Ida-Ukrainas. Vadim Svõrõdenkol on amputeeritud mõlemad labakäed ja -jalad, Vadim Masnitšenkol vasak käsi ja parem jalg ning Konstantin Vinnitšenkol on mürsuplahvatusest tugev põrutus. Kõik kolm sõdisid Ida-Ukrainas vabatahtlikena.