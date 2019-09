Tunnistaja: Tuulberg andis mulle 50 000 eurot purjevõistluse tarbeks

Sepp märkis esmalt, et tunneb Tuulbergi juba üle 15 aasta ja seda läbi ühise purjetamishuvi ja purjetamisega seotud ettevõtmiste, samas Savisaart tunnistaja enda väitel ei tunne. «Oleme koos Tuulbergiga osalenud ka purjetamise tiitlivõistlustel. Aastal 2014 käis Aivar minu juures laagris ja osalesime ka võitlustel,» meenutas Sepp.

Tunnistaja rääkis kaitsja küsimustele vastates, et Eestis maksavad avamerepurjekad 100 000 - 500 000 eurot ja nende aastaeelarved on 50 000 - 500 000 eurot. Kui aga tal tekkis 2014. aastal Tais purjelaagris olles ühiselt Tuulbergiga mõte osaleda 2015. aastal kahel tiitlivõistlusel, sai temast meeskonna manager ja ka roolimees jahil, samas kui Tuulberg võttis enda õlule jahi kapteni rolli. «Kahe tippvõistluse ettevalmistamisega kaasnesid kulud purjede soetamiseks, paadi rentimiseks, deposiidiks, lisaks logistilised kulud. Ja need kaeti osalejate poolt põhimõttel, et kellel on rohkem finantsvõimekust, see katab kulusid rohkem,» meenutas Sepp.

«Meil oli Aivariga hea kokkulepe, et tema finantseerib stardihetkel, et saaksime rahulikult ettevalmistusega alustada. Aivar maksis 2014. aasta lõpus 50 000 eurot sularahas, mis kattis poole vajaolevast rahast. Väga paljud kulud MM-il on sularahakulud, näiteks jahi rendi eest tuleb tasuda eraomanikele ja ka deposiit tuleb maksta eraomanikele,» ütles Sepp, lisades, et raha saamise täpset päeva ta ei mäleta, samuti ei meenu talle täpselt, kus ta Tuulbergilt raha sai.

Ta meenutas, et toona, 2014. aastal olid tal varasemalt äris tabanud ebaõnne tõttu pangaarved suletud ja seetõttu sobis talle raha liikumine sularahas hästi. Tuulbergilt saadud raha eest läks Sepa sõnul töö käima. «Ma sain tellida purjed ja kokku leppida jahi rentimise ja deposiitmakse,» selgitas Sepp. «Aivari antud summa oli garantii, et üritus üldse toimub. 15 000 kandsin kohe MTÜ Eesti Match Race Liidu arvele purjede tellimiseks,» ütles Sepp, lisades, et kõik tema arveldused Tuulbergiga on kogu aeg toimunud sularahas.

Süüdistuse järgi pöördus Tuulberg 2014. aasta novembris Tallinna linnavalitsuses linnapea töökabinetis toimunud kohtumise käigus Savisaare poole palvega korraldada Kultuurikatla hoonesiseste kommunikatsioonisüsteemide ja võrkude ehitushankest ühispakkujate Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix pakkumuse kõrvaldamine, misläbi saaks SA Tallinna Kultuurikatel tunnistada edukaks ning sõlmida hankelepingu ühispakkujatega OÜ Astlanda Ehitus ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, mille üheks omanikuks oli Aivar Tuulberg ise.

Süüdistuse järgi nõustus Savisaar Tuulbergi palve täitma ning andma vastavasisulised juhised Tallinna ettevõtlusameti juhatajale ning SA Kultuurikatel nõukogu esimehele Kairi Vaherile, misjärel esitaski 2014. aasta 17. novembril SA Tallinna Kultuurikatel riigihangete vaidluskomisjonile Kultuurikatla juhatuse liikme Väino Sarneti käskkirjast, millega kõrvaldati ühispakkujad Antifire OÜ ja OÜ Tafrix hankemenetlusest.