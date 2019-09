Liinibussi juht ähvardas tõukeratturile otsa sõita

«8. septembri hommikul kell 8.55 seisin elektritõukerattaga punase fooritule taga Sõle ja Sitsi tänava ristmikul, täpselt enne Madala peatust. Olin paremal tee ääres. Minu kõrval peatus buss number 33, registreerimisnumber 821 BDY ja bussinumber 2701. Juht avas esiukse ja ütles vene keeles, et mina ei tohi siin liikuda, ma pean olema kõnniteel, kuna olen elektrilise tõukerattaga ja et tema ajab mind alla. See ei olnud, et ma võin sind alla ajada, vaid konkreetne ähvardus. Samuti ei olnud olukord, kus oleks mina n-ö hiilinud bussi külje alla, vaid ma olin selgelt enne bussi ristmikul, foori ees kõige paremal pool servas,» meenutas tõukerattaga sõitnud Evgeni.

«Palusin juhil mind mitte alla ajada ja soovisin head päeva. Kui fooris süttis roheline tuli, jätkasin oma sõitu otse. Bussijuht kiirendas, keeras mulle ette ja sundis kokkupõrke vältimiseks pöörama,» jätkas ta.

Aga sellega polnud intsident veel lõppenud. «Jätkasin oma teed ja sõitsin kaarega peatuses olnud bussist mööda. Liikusin kiirusega 30–35 km/h. Sõle tänav on neljarajaline ja tee oli tol hetkel tühi. Seega ma ei takistanud kuidagi bussi ja teel ei ole ka bussirada. Sõitsin kiirusega, millega sõidavad linnas pisimopeedid, jalgrattad või mis iganes autod,» jätkas Evgeni.

«Bussijuht sõitis mulle põhimõtteliselt tagant sisse, küsimus oli sentimeetrites. Siis sõitis minu kõrvale ja bussiküljega surus mind enda ja äärekivi vahele. Et mitte jääda bussi alla, hüppasin murule ja viimasel hetkel tõmbasin tõukeratta bussi rataste alt välja. See kõik toimus kiirusel 30–35km/h. Ma arvan, et mul vedas, sest olen aastaid sõitnud maanteerattaga ja oskan käsitseda igasuguseid kaherattalisi transpordivahendeid ning suutsin selles olukorras kehavigastusi vältida,» rääkis Evgeni.

Bussijuht avas esiukse, tuli bussist välja ning karjus Evgeni peale, nii et sülge pritsis. Viimane leidis, et bussijuht pole adekvaatne ning ohutuse mõttes tuleks lahkuda. Küll aga teatas ta juhtunust TLT-le.

Evgeni ütles, et liiklusseaduses pole sõnagi elektritõukerataste kohta ning kuigi politsei väidab, et elektritõukerattaga tuleb sõita kõnniteel, siis ei anna see bussijuhtidele õigust kiirusega 35 km/h liikuvatele kaherattalistele otsa sõita.

«Tegemist on hukkamõistmist vääriva juhtumiga, kus bussijuht on eksinud kõigi Tallinna Linnatranspordi ASi kehtivate reeglite ja väärtuste vastu. Ligi tuhat ettevõttes töötavat bussijuhti läbivad regulaarselt seadusega ette nähtud täienduskoolitused, mille käigus pööratakse tähelepanu ka sõitjate ja kaasliiklejate turvalisuse tagamisele. Antud juhul on tegemist bussijuhi pahatahtliku käitumisega, millega ei tekita bussijuht tõsiseid probleeme ainult iseendale, vaid määrib ka teiste ettevõttes iga päev eeskujulikult töötavate bussijuhtide mainet,» lausus TLT bussiteenistuse juht Meelis Tartu.

Ta kinnitas, et bussijuhi käitumise kohta alustati ettevõttesisene juurdlus ning pärast kõigi asjaolude väljaselgitamist bussijuhti karistatakse. Täpne karistus selgub pärast sisejuurdluse lõppu, kuid ettevõtte kõige karmim karistus on töökohalt vabastamine.

«Suhtlesime kõnealuses juhtumis kannatanud inimesega ka otse ning palusime temalt vabandust. Ühtlasi julgustasime teda pöörduma politsei poole, et bussijuhi rikkumised ametlikult fikseerida, mis aitab tulevikus vältida sarnaste juhtumite kordumist nii meie kui ka teistes bussiettevõtetes,» lisas Tartu.