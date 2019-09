Fotod ja video: kapo menetlustoimingute pärast evakueeriti Tallinna kortermajast inimesi

Aadressil Õismäe tee 64 paiknev kortermaja piirati teisipäeval ümber politseilintidega, sealt evakueeriti inimesi ning öötundidelgi käivad seal kaitsepolitsei menetlustoimingud. Kapo ei avalikustanud, mis uurimisega täpselt tegu on.

«Kaitsepolitsei töötajad teostavad seal majas toiminguid ja politseipatrullid aitasid inimeste ohutuse tagamiseks seal mõned korterid evakueerida, aga praegusel hetkel menetluse ülekaaluka huvi tõttu ei ole mul kahjuks üksikasjadesse rohkem võimalik minna,» ütles kapo pressiesindaja Harrys Puusepp. «Oluline on praegu teada, et inimeste elu ohus ei ole,» kinnitas ta.

Politsei valvepressiesindaja ei olnud nõus üldse rääkima, mis sündmuskohal toimub, ta ütles vaid, et kapo juhib sündmust, seal on nende menetlustoiming ja seetõttu jagab kommentaare vaid kapo pressiesindaja.

Kohapeal olnud Postimehe reporter Loora-Elisabet Lomp ütles, et sündmused said elanike sõnul alguse juba kella ühe paiku päeval. Evakueeriti terve trepikoda, kus on kokku 36 korterit.