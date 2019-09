Tallinna kortermajast evakueeriti inimesi, käivad kapo menetlustoimingud

«Oluline on praegu teada, et inimeste elu ohus ei ole,» kinnitas ta.

Politsei valvepressiesindaja ei olnud nõus täpsustama, mis sündmuskohal toimub, ta ütles vaid, et kapo juhib sündmust, seal on nende menetlustoiming ja seetõttu jagab kommentaare vaid kapo pressiesindaja.

Kohapeal olev Postimehe reporter Loora-Elisabet Lomp ütles, et sündmused said elanike sõnul alguse juba kell 13 päeval. Evakueeritud on terve trepikoda, kus on kokku 36 korterit.