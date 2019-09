Ratas arutas Namiibia asepresidendiga digi- ja hariduskoostöö tihendamist

Ratas ütles, et Namiibia on esimene Aafrika riik, kellega Eesti e-riigi alast koostööd alustas ja tänane kohtumine annab tunnistust järjest tihedamatest sidemetest.

«Digitaalne areng on Eesti edusse väga palju panustanud ning Namiibial on samuti kõik eeldused enda edenemises neid võimalusi ära kasutada,» sõnas Ratas. «Loodame, et ka käesolev visiit aitab luua meie ettevõtjatele vajalikke kontakte, mis võimaldavad neil oma kogemusi ja oskusi Aafrikas veelgi paremini kasutada ning seeläbi mõlema riigi arengusse panustada.» Lisaks digiteemadele on Ratase sõnul uusi koostöövõimalusi ka näiteks haridusvallas.