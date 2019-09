Kaitsepolitsei lõpetas Õismäe kortermajas lõhkeaine kahtlusega seotud toimingud

Haabersti sotsiaalkeskuse juhataja Ruth Ojatalu ütles Postimehele, et osa evakueerituid kasutas ööbimiseks sotsiaalkeskust. «Meil on siin mõnus ja soe,» märkis ta.

Samuti olid neid, kes tulid sotsiaalkeskusesse, et sealt siis võtta ühendust sugulaste ja tuttavatega ja nende juurde ööbima edasi minna.

Kapo pressiesindaja Harrys Puusepp märkis, et praeguses staadiumis ei ole võimalik veel selle uurimise kohta lähemat infot anda.

Teisipäeval kohapeal olnud Postimehe reporter Loora-Elisabet Lomp ütles, et sündmused said elanike sõnul alguse juba kella 13 paiku päeval. Evakueeriti terve trepikoda, kus on kokku 36 korterit.