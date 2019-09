Tänavune autovaba päev peetakse Balti jaama ümbruses

22. septembril on mootorsõidukitele suletud Nunne tänav Toompuiesteest kuni Suur- Kloostri tänavani; Põhja puiestee Suurtüki tänavast kuni Kesk-Kalamaja tänavani ja Kopli tänav Vana-Kalamaja tänavast kuni Kotzebue tänavani.

Kavas on veel jalgsimatkad, mille kohad on juba täis, ning jalgrattaretked «Kalamaja avastamas», millele saab registreeruda siin .

Kell 15 algab Balti jaama endises ootepaviljonis suurejooneline rulavõistlus «Balta Session» ning kella 10-17 on võimalik Balti jaama trammipeatuse juures proovida erinevaid e-liikureid.

Tornide väljakul asub ka PPA ja maanteeameti ühistel, kus jagub erinevaid tegevusi. Samuti on avatud uuskasutus-rattalaat, kus igaüks võib müüa, vahetada või osta kasutatud rattaid. Tornide väljaku on ka lasteala, kus on batuut, ponisõit, ronimissein, maskott «Snupsi» jm. Kohapeal pakutakse tervislikku toitu.