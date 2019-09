Tuulbergi äripartnerid: hankeid hüvede pakkumisega mõjutada ei saa

«Mul puuduvad andmed, et Kultuurikatla hankega seoses oleks kellelegi antud altkäemaksu. Riigihangete seadus on selge ja läbipaistev,» ütles ehitusfirma Rand & Tuulberg juhatuse esimees Taivo Täht.

«Ma ei näe hangetel hüvede pakkumisel mitte mingisugust mõtet ja ei näe, et mingi hüve saaks mõjutada hanke tulemust ühele või teisele poole,» tõdes Täht.

Ka ehitusettevõttes Astlanda riigihangetega tegelenud Hardo Sokk selgitas Kultuurikatla hankevõiduni jõudmise asjaolusid ja märkis, et kuna konkurendid olid esitanud valeandmeid, siis ei saanud hankija riigihangete seaduse järgi muud teha, kui need firmad hankelt kõrvaldada.

Sokk märkis, et riigihankel ei olnud mitte migisugust võimalust ka teoreetiliselt hankijale mingit hüve pakkuda, arvestades riigihangete seaduse läbipaistvust.

Sokk rääkis, et Rand & Tuulbergi ja Astlanda Ehituse ühispakkumise hankevõiduni viinud vaidlustused koostas just tema juhitud Astlanda meeskond. «Minu meeskonna töö, Aivar Tuulberg selles ei osalenud,» kinnitas ta.

Teisipäevasel istungil kinnitas Tuulbergi purjetamiskaaslane Mati Sepp, et ta sai 2014. aastal Tuulbergilt sularahas 50 000 eurot purjetamisvõistlustel osalemise ettevalmistamiseks. Prokuratuur süüdistab aga, et Tuulberg võttis sama suure summa sularahana välja, et anda Savisaarele altkäemaksu.