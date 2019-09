Eesti Päevaleht laupäeviti enam ei ilmu

Mais ütles Ekspress Meedia juhatuse esimees Argo Virkebau, et viiel päeval ilmumine on katsetus vaid suveperioodiks ja kas LP ilmumine reedel võiks jätkuda ka sügisel, pole Ekspress Meedia otseselt arutanud, küll aga ei tee esimees saladust, et nii võib juhtuda. «Ta võib jätkuda, me võime muuta ta tagasi. Pigem me vaatamegi selle põhjal, et mis lugeja ütleb, kas talle see lõpuks meeldib või mitte. Praegu on planeeritud selline süsteem augusti lõpuni,» selgitas Virkebau toona Postimehele.