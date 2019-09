Kehras peksti surnuks noor mees

Häirekeskusele teatati 31. augustil, et Kehra linnas peksid tundmatud inimesed 29-aastast meest. Mees viidi haiglasse, kus ta hiljem suri. Täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.

Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallase sõnul on kahtlustatavatena kinni peetud kaks meest, kes võetud vahi alla. Üks kahtlustatavatest on 21-aastane ja teine 25-aastane, mõlemad on varasemalt kriminaalkorras karistatud.