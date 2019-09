Demineerijad on tänavu hävitanud üle 2000 lõhkekeha

Demineerimiskeskuse ekspert Oliver Ventsel ütles kindlalt saates « Ringvaade », et kõik maapinnast leitud, sealhulgas sõjaaegsed lõhkekehad on ohtlikud, sest lõhkeaine omadused lõhkekeha sees ei muutu ka aastakümnetega ohutumaks, pigem vastupidi.

Ventsel selgitas, et Eestis võib loodusest leida hulgaliselt vanu lõhkekehi.

Sel aastal on demineerijad saanud lõhkekehade leiu kohta juba 1200 väljakutset ning hävitanud 2300 lõhkekeha.

Päästeamet tuletab meelde, et lõhkekeha leidmisel ei tohi seda puudutada ega kuhugi viia, vaid leiust tuleb teatada hädaabinumbril 112. Kasulik on märgistada leiu asukoht ning jätta see meelde. Peale 112 teavitamist ei pea jääma demineerijaid ootama. Helistamisel küsitakse teie kontaktandmeid ning vajadusel täpsustatakse leiu asukoht hiljem üle.