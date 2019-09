Väätsa Prügila kaalub politseisse pöördumist

Paide linnale ning Türi ja Järva valdadele kuuluva prügila mullu mais ametisse astunud nõukogul on tekkinud kahtlus, et ettevõtte tänavu märtsis ametist vabastatud endised reformierakondlastest juhid Kalev Aun ja Aivar Lõhmus (lahkus jaanuaris Reformierakonnast) esitasid eelmisele nõukogule ettevõtte käekäigust teadlikult negatiivsemat pildi, kui see tegelikkuses oli.