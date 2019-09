Ukraina president tänas Eestit okupeeritud aladel jagatavate Vene passide mittetunnustamise eest

Volikirja üleandmisele järgnenud vestluses rõhutas suursaadik Kuusk Ukrainaga suhete tähtsust Eestile. «Eesti jaoks on oluline Ukraina edu. Demokraatlik, õigusriiki austav Ukraina on Eesti jaoks väärtuslik liitlane,» ütles suursaadik Kuusk. President Zelenskõi tänas Eestit toetuse eest erinevates valdkondades, reformide edendamisel ja riigi arendamisel, tuues välja hea koostöö IT-valdkonnas, e-riigi arendamisel, meditsiinis ja sotsiaalsfääris.

President Zelenskõi kinnitas, et ettevõtjaid toetav seadusandlus on raada prioriteet. Selles kontekstis on ta ka teadlik, et mitmeid Eesti ärimehi on Ukrainas tabanud probleemid ja lubas, et uus valitsus tegeleb nende lahendamisega. Suursaadik Kuusk rõhutas omalt poolt Eesti IT- ja kõrgtehnoloogiasektori suurt huvi Ukraina vastu, mille realiseerumist on seni pidurdanud puudujäägid kindlustundes.