Ettevõtlusamet käskis Briti fotograafi näituse reklaamid tänavatelt kõrvaldada

OÜ Megameedia Grupp 6x3 tüüpi välireklaamkandjatel Tallinna erinevates linnaosades eksponeeritakse Alison Jacksoni kunstinäituse reklaami «Tõde on surnud». Ühes reklaamis on kujutatud äratuntavalt Walesi printsessi Dianat, kes eksponeerib siivutut käemärki ning teises reklaamis on kujutatud äratuntavalt Ameerika Ühendriikide president Donald Trump koos alasti naisega, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

Ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaher nentis, et sõltumata sellest, et eksponeeritakse kunstinäituse reklaami ja kunstniku väljendusvabadus ei ole piiratud, on avalikus linnaruumis reklaami eksponeerimisel vajalik järgida üldtuntud moraalinorme. «Fotonäituse külastamiseks ja seal eksponeeritud taieste vaatamiseks on igal isikul õigus ja valikuvabadus erinevalt sellest, kui eksponeeritakse avalikus linnaruumis kunstinäituse reklaami ja sellega puutuvad kokku ka alaealised,» selgitas Vaher reklaami kõrvaldamise ettekirjutuse põhjuseid. «Ei ole oluline, kas fotol kujutatud isik on tegelikult Walesi printsess Diana või Ameerika Ühendriikide president Donald Trump või mitte, kuna foto autori poolt loodud sarnasus nimetatud isikuga on olnud teadlik tegevus. Oluline ei ole ka kunstniku tegelik taotlus või eesmärk kunstiteose loomisel,» ütles Vaher.