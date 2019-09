Maaeluminister plaanib 100 miljoni euroga maale kolimist toetada

Seejuures ostaks sihtasutus 50 miljoni euroga maad, mida asunikele välja rentida või müüa ja 50 miljonit eurot läheks asunikele laenudeks.

«Selline plaan on, et kapitaliseerida täiendavalt MESi nii maaga kui ka laenurahaga. Need samas ei juhtu kohe. Maa ostmise jaoks on MESil vaja seadusemuudatust ja raha riigieelarvest otse panna ei ole. Siin tulevad uue perioodi laenurahad mängu või Euroopa Liidu rahad, mida on võimalik täiendavalt MESi suunata,» ütles Järvik ERRile.

12. juulil külastas maaeluminister Mart Järvik Jõgeval asuvat Eesti Taimekasvatuse Instituuti ja selle valdusi. FOTO: Kristjan Teedema / Postimees/Scanpix

Lisaks on plaanis riigile kuuluvad maad viia Maaelu Edendamise Sihtasutusse, et neid siis asunikele kasutada anda. «Need, mis on maa-ameti poolt pikkadeks aastateks rendile antud, neid me paraku ei saa. Aga kindlasti läheb meilt taotlus teele, et MES-ile võimalusel täiendavaid maid juurde anda ka riigi poolt,» rääkis Järvik.

«Põllumaad meil on. Aga meil on ka tekkinud olukord, kus üksikute kokkuostjate kätte on liikunud väga suured hulgad hektareid. Kümnetes tuhandetes hektarites. Sellele tuleb pidurit tõmmata,» lisas ta.

Maaelu Edendamise Sihtasutus on loodud maapiirkondade ettevõtluse toetamiseks. FOTO: Remo Tõnismäe / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Kokkuostjatelt samas maad praegu veel plaanis ostma hakata ei ole. «Seda tuleks turutingimustel osta, aga selleks ei näe hetkel vajadust. See eeldab väga suurte riigiinvesteeringute tegemist sellesse. Siis peab olukord kardinaalselt veel halvemaks muutuma, et selliseid otsuseid vastu võtta,» märkis Järvik.