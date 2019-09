Jüri Ratas: meie kohustus on iseenda mõju keskkonnale vähendada

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Pariisi kliimaleppeni jõudmine võtnud aega üle 20 aasta ning alles nüüd on 185 riiki, sealhulgas ka Eesti, lõpuks nõustunud oma mõju keskkonnale kontrolli all hoidma.

«Praeguse tempoga jätkates võib keskmine õhutemperatuur tõusta veel mitu kraadi. Meie kohustus ja vastutus on iseenda mõju keskkonnale vähendada. See on meie vastutus oma koduplaneedi ja järeltuleva põlvkonna ees,» sõnas peaminister.

Ratase sõnul on kliimamuutuste ohjeldamisel eriti oluline roll Euroopa Liidu riikidel, kes on nii suunanäitajad kui eestvedajad. «See on suur vastutus kogu planeedi ja inimkonna ees,» sõnas ta ja lisas, et muidugi kaasneb sellega ka mure, et nii mõnedki riigid on oma tegevuste ja mõtteviisiga maha jäänud.

«Meie ees seisavad märgilised valikud, kuhu ja kuidas suunata oma järgmiste kümnendite investeeringud, et Euroopas oleks jätkuvalt hea ja turvaline elada,» sõnas Ratas ja lisas, et kahtlemata on jätkusuutlikkus suur konkurentsieelis.