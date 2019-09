Keskkonnaminister puudus oma valdkonna tähtsaimalt konverentsilt

«Pange küsimused kirjalikult, ma olen päeval kinni,» vastas keskkonnaminister Rene Kokk (EKRE) küsimusele, miks ta kliimakonverentsil ei osale.

Minister puikles küll igati küsimustest kõrvale, kuid vastas lõpuks, et on vähemalt konverentsist teadlik.

«Ma olen täitsa teadlik üritusest, meie inimesed on olemas seal, aga ma olen väga hõivatud,» ütles Kokk ja keeldus edasisest vestlusest.

Ka keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakond kinnitas, et minister on täna kohtumistega hõivatud, kuid mis täpsemalt oli täna ministri jaoks olulisem kui kliimakonverents, on veel ministeeriumis täpsustamisel.

Keskkonnaministri leigest huvist kliimaneutraalsuse vastu kirjutas Postimees ka eile, kui minister ei andnud ajakirjanikule isegi pressiesindaja vahendusele kuigi sisukaid vastuseid. Vastused Eesti edasise plaani osas, kuidas EL-i kliimaeesmärkidele lähemale liikuda, olid äärmiselt tagasihoidlikud ning mitte kuidagi seda keerulist teemat avavad.

Sel suvel tahtsid Euroopa Liidu valitsusjuhid seada ühtseks sihiks kliimaneutraalsuse saavutamise aastaks 2050. Eesti oli üks nelja riigi hulgast, kes plaani ei toetanud, kuna üks koalitsiooniparteidest EKRE ei tunnista, et kliima soojeneb.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on valitsus võtnud aga kliimaküsimused prioriteediks. Seda, et vähemalt peaminister teemasse tõsiselt suhtub, oli näha ka tänasel konverentsil. Jüri Ratas ei pidanud pelgalt kõne, kus rõhutas, et peame oma koduplaneedi ja järeltulevate põlvede ees vastutama, vaid kuulas lõpuni ka teadlaste ettekanded.

«Peame tegema kõik, et [temperatuuri kasvu] ohjata. Euroopa Liidu riikidel on siin oluline roll,» sõnas peaminister ja lisas, et oleme nii suunanäitajad kui ka eestvedajad ning see on kogu inimkonna ees suur vastutus.