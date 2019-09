Muinsuskaitseamet soovitab säilitada Kadriorus asuva raudbetoonposti

Elektrilevi kommunikatsioonijuhi sõnul on tegemist on betoonpostiga aastast 1928 ning et eriline on see selle poolest, et teadaolevalt ei ole Eestis säilinud betoonist elektrimaste, mis oleksid tehtud enne Teist maailmasõda. Betoonmaste hakati paigaldama alates 1960. aastatest.

Posti materjali erilisust kinnitas ERRile ka muinsuskaitseameti restaureerimisnõunik Artur Ümar.

«Ta on raudbetoonist ja on veel ainuke, mis on selles lõigus täna veel säilinud. Kindlasti väärtustab see kohalikku tänavaruumi,» lausus Ümar.

Otsuse, kas post väärib säilitamist, peab Liigi sõnul tegema varsti. «Säilitamise küsimus on aktuaalne, kuna tegelikult on plaanis antud tänaval elektrivõrgu renoveerimise tööd, kus mitmed liinid lähevad maa alla. Meie soov on ajalooline mast säilitada ka olukorras, kus see elektriliinide kandmise funktsiooni enam ei täida,» märkis ta.

Ümara sõnul on Tallinna tänavatel veel tsaariajast pärit ning Krulli ja Ilmarise tehases valmistatud poste, kuid need on valmistatud malmist. «See betoonist post peaks olema minu teada eestiaegne. Vanemad malmpostide kihistused, mis meil säilinud on, on ikkagi tsaariajast, mõned võivad olla ka 19. sajandi lõpust,» rääkis ta.