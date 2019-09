Suur ülevaade: mida tähendab leppeta Brexit Eesti inimestele ja ettevõtetele

Finantsteenused

Euroopa Liidu ajutiste meetmetega tagatakse, et ELi ettevõtjate jaoks, kes kasutavad Suurbritannia ettevõtjaid, ei katke tuletisinstrumentide keskse kliirimise ja keskdepositooriumide teenused kohe leppeta lahkumisel, vaid nendega on võimalik jätkata vastavalt 12 ja 24 kuu jooksul. Lisaks 12 kuu jooksul alates UK leppeta lahkumisest hõlbustatakse teatavate börsiväliste tuletislepingute uuendamist, kui leping läheb UK vastaspoolelt üle Euroopa Liidu vastaspoolele.

Maksete ja arvelduste valdkonna probleemteemade mõju on Eestile piiratud, sest Eesti turuosalised tuletistehingute kliirimisel Suurbritannia keskseid vastaspooli ja CLS süsteemi ei kasuta. Makse- ja arveldussüsteemide toimimise seisukohalt on oluline, et arveldused viiakse lõpuni, seda ka osapoolte võimaliku maksejõuetuse korral. Ehk nn arvelduse lõplikkuse põhimõtet tuleb kohaldada ka Eestist väljaspool asuvate süsteemide (sh kolmandate riikide süsteemide) suhtes, mille vahendusel Eesti finantsasutused makseid teostavad. Nimetatud põhimõtte osas ei ole Eesti kolmandate riikide kohta seni erikorda ette näinud. UK EL-ist lahkumine kiirendab üldist vajadust vastavate erisätete kehtestamiseks kolmandate riikide kohta, mis on rahandusministeeriumil lähiajal kavas.

Ühendkuningriigi lahkumine ei kahjusta eurosüsteemi toimimist ning Eesti Panga osalust selles. Euroopa Keskpankade Süsteemis käivad ettevalmistused Ühendkuningriigi keskpanga ehk Inglise Panga süsteemist välja arvamiseks ning edasise koostöö kokku leppimiseks. Ühendkuningriigi lahkumine ei mõjuta eurosüsteemi rahapoliitika Eesti päritoluga tagatisvarasid. Euroopa Liidu ja eurosüsteemi tasandil on Eesti jaoks kohaliku pangandussektori struktuuri arvestades oluline jälgida, et Suurbritannia lahkumisega seotud õiguslikud ja järelevalve alased muudatused ei tooks kaasa soovimatuid mõjusid Euroopa Liidu siseste ülepiiriliste gruppide jaoks.

Leppeta Brexiti korral rakendub Briti finantsasutustele finantsteenuste osutamisel ELis edaspidi sama kord nagu kolmandate riikide finantsasutustele. Euroopa Liidus tütarfirma asutamisel või filiaalina tegutsedes on vajalik loa olemasolu mõnelt ELi finantsjärelevalveasutuselt. Euroopa Liidu ettevõtted, kes tegutsevad Suurbritannias, jäävad tegutsema Briti õiguse all. Briti ja Eesti finantssektorite seosed on minimaalsed, mistõttu Suurbritannia Euroopa Liidust väljaastumine Eesti finantsstabiilsust otseselt ei mõjuta. Ükski Briti pank Eesti turul filiaali ei oma, küll on aga mitu piiriüleselt Suurbritannia teenuste osutajat oma tegevuse Eestis registreerinud, samas ei ole teada, et nad aktiivselt Eestis teenuseid osutaksid. Eesti pankadest tegutseb Suurbritannia turul LHV.

Maksekaartidega seoses probleeme oodata ei ole, kuna Suurbritannias välja antud maksekaardid on rahvusvahelise süsteemi osad ja maksed nendega Euroopa Liidus toimivad, kuid lisanduda võivad uued teenustasud.

Audiovisuaalteenused