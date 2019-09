Kersti Kaljulaid: Ukraina on Eesti jaoks prioriteetne riik

«Ukraina on Eesti jaoks prioriteetne riik. Sõda riigi idaosas ja Krimmi poolsaare okupeerimine ei ole ainult Ukraina probleemid, need peavad olema kogu vaba maailma ühine mure ja häirekell, mis pole helisemist lõpetanud,» lausus Kaljulaid pärast kohtumist. «Riigi jõuline reformimine sellises olukorras ning samal ajal korruptsiooni vastu võitlemine ja õigusriigi jõustamine on rasked ülesanded, kuid püsimaks Euroopa Liidu ja NATO kursil pole Ukrainal valikut,» ütles president Kaljulaid ja lisas, et Eesti on Ukraina püüdlusi seni igati toetanud nii rahaliselt kui meie teadmisi ja kogemusi jagades ning see peab jätkuma.

Ukraina ambitsioonikat reformikava arutades rõhutas Kaljulaid korruptsioonivastase võitluse olulisust ning läbipaistva ja kaasaegse riigi ülesehitamise möödapääsmatust, kus nii kodanikel kui ettevõtetel on kindlus õigusriigi toimimisele. Kaljulaidi sõnul on mitmed reformid tänaseks hästi käivitunud: e-valitsemine, tervishoiu- ja maareform, tugevate ja detsentraliseeritud omavalitsuste ülesehitamine või erastamine. «Neis on oluline hoida tempot, näitamaks ka oma partneritele läänes, et Ukraina pingutused on tõelised,» ütles president Kaljulaid.

FOTO: Presidendi kantselei

Eesti riigipea avaldas oma Ukraina kolleegile ka jätkuvat ja tugevat toetust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja suveräänsusele. «Sõda riigi idaosas ja okupeeritud Krimmi poolsaar, aga ka Vene relvajõudude tegevus Aasovi merel on asjad, millega Eesti kunagi ei lepi,» ütles Kaljulaid. «Meie ülesanne on hoida seda teemat jätkuvalt ka rahvusvaheliste arutelude laual. Loomulikult peab olema eesmärk siin liikuda edasi lahenduste suunas ning selleks peavad pingutama nii Venemaa kui Ukraina ja rahvusvaheline kogukond. Sammud saavad ja peavad siin olema mõlemalt poolt proportsionaalsed ning lahendus ei saa tulla Ukraina suveräänsuse hinnaga,» ütles ta ja lisas, et hiljutine vangide vahetus on sel suunal tähelepanuväärne samm.

Ukraina president lubas oktoobrist Tallinna külastada

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi lubas Eesti presidendile Kersti Kaljulaidile, et teeb oktoobris ametliku visiidi Tallinna.

«Järgmisel kuul plaanin teha Tallinnasse ametliku visiidi...Ja ma tahan tänada teid isiklikult selle kutse eest,"»ütles Zelenskõi Kiievis ühisel pressibriifingul Kaljulaidiga.