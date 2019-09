Galerii: Tallinnas toimus täna valitsusvastane meeleavaldus

Kodanikualgatus «Jah vabadusele, ei valedele» kutsus täna kell 13 inimesi meeleavaldusele Tallinnas Hirvepargis, et tuletada keskerakondlase Jüri Ratase kokku pandud valitsusele meelde väärtusi, mille poolt Eesti rahvas sel päeval 16 aastat tagasi hääletas, valides Euroopa Liiduga (EL) ühinemise.

Mõnikümmend minutit enne ühte oli plakatite valmistamine juba täies hoos. Muusika mürtsus ja esimesed inimesed olid Hirvepargis endale juba murulapil koha sisse võtnud.

Plakateid, mille seast valida, oli igasuguseid - erinevate kirjade, suuruste ja värvidega. Kui mõni päris meelepärane ei olnud, sai seal papptükile ka päris enda plakati teha.

Mõni minut enne ühte hakkas inimesi järjest rohkem juurde voorima. Küll tuldi kaaslase, sõbrannaga, lastega. Isegi üksikud koeraga jalutajad jäid uudishimulikult seisma ja uurima, millega tegu. Mõni otsustas meeleavaldusest ka osa võtta.

Üldine õhkkond oli tore – lapsed mängisid, koerad jooksid ringi. Siis kõlas esimese kõne esimene lause: «armastus võidab kõik,» ja meeleavaldus sai ametliku alguse.

Üks noor ütles, et tema ei tunne enam uhkust selle üle, et ta on Eestlane. «Ma arvan, et facebookis on väga tore panna mingile postitusele like, aga see ei muuda midagi. Peab tulema kohale ja näitama, et me oleme olemas,» rääkis ta.

Tänase meeleavalduse üks korraldajatest Maia-Liisa Anton rääkis Postimehele, et antud kodanikualgatus on vajalik, sest läbi selle saavad inimesed väljendada seda, millega rahul ei olda.

Antoni jaoks ei olnud «seda ühte» viimast piiska karikas, mis oleks teda ajendanud täna siia tulema. «Minu jaoks kõige hirmsam asi on see, kuidas see kõik toimub päevast päeva. Seda kõike üritatakse normaliseerida, vahetevahel vabandatakse jälle välja, aga tegelikult keeratakse koguaeg temperatuuri juurde,» selgitas Anton.

Täpset sündmust, mis viimasel ajal Maia-Liisa Antonil harja punaseks oleks ajanud, naine välja ei oska tuua. «Neid sündmusi on nii palju, ma ei jõua enam isegi neid loendada. Kui minister tuleb ja ütleb, et kogu press on roosa läga, siis see ongi viga – seda on iga päev mitu korda. Või see, kuidas rahandusminister käib ringi kolme relvaga. Ma ei kujuta ette, mis ühiskonnas rahandusminister enda arust elab, et ta peab ringi käima kolme relvaga.. et kas ministeeriumi ametnikel kuulivestid on ikka juba välja jagatud? Mis tundega lähevad tööle ministeeriumiametnikud, kui nad teavad, et ministril on kaasas kolm relva igapäevaselt,» arutles Anton.

Kõige realistlikumaks tulemuseks peab Maia-Liisa Anton seda, et inimesed, kes sarnaselt mõtlevad, saaksid tulla kokku ja tunda õlg-õla tunnet. Oluline on Antoni sõnul see, et normaliseeritaks meeleavaldamist.

«Praeguse valitsuse liikmed ei kõhkle EL-i võrdlemast Nõukogude Liiduga, naeruvääristades kõiki okupatsiooni all kannatanud inimesi ning asetades Eesti Euroopas rehepapluse leeri koos Ungariga. Valitsuse liikmed ei kõhkle ähvardamast riigiametnikke, mõnitamast laulva revolutsiooni osalejaid, solvamast ja kiusamast arste, teadlasi, keskkonnakaitsjaid, välistudengeid ning vähemusi. Valitsuse poliitikast on seni võitnud ainult alkoholilembesed kodanikud,» märgivad korraldajad.

«Meeleavalduse korraldajad - kodanikuliikumine «Jah vabadusele, ei valedele» ei lepi valitsusega, mille siseminister usub süvariiki ja soovib ehitada oma relvastatud üksust, mille rahandusminister on oma sõnul «matemaatika vallas täiesti tuhm» ja üritab «isa soovitusel» politseijuhti ebaseaduslike meetoditega ametist kangutada, mille keskkonnaminister kahtleb kliimamuutustes ning väliskaubanduse minister keeldub välismaale reisimast. «Jah vabadusele, ei valedele» liikumine ei soovi Eestile valitsust, mille üks partner paistab liiga rassistlik isegi Marine Le Peni - Euroopa tuntuima parempopulisti jaoks, mille liikmed ahistavad lähisuhtevägivalla ohvrit ja mille peaministri ainus roll on vabandamine,» seisab meeleavalduse teates.

Meeleavaldusel «Aitab! Kaua võib!?» astuvad päevakohaste kõnedega üles Andrus Vaarik, Maarja Kangro, Peeter Laurits, Kristin Siil, Jari Pärgma, Daniele Monticelli, Stewart Johnson ja mitmed teised. Kõnede vahepaladeks kõlavad päevakajalised luuletekstid ja muusikapalad, esineb 5HORSES, Ruslan Trochynskyi ja segakoor Vikerlased ühislauluga. Kõned tõlgitakse viipekeelde.

Tegemist ei ole ainsa täna Tallinnas toimuva meeleavaldusega. Vastupidiselt «Jah vabadusele, ei valedele» korraldatud euroopalikke väärtusi propageerivale meeleavaldusele, nõuab kell 15 Vabaduse väljakul algav meeleavaldus euroliidust lahkumist.