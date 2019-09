Filmi «Ükssarvik» režissöör loob koolilastele õpetliku startupi videomaterjali

Rain Rannu rääkis saates «Filmikägu», et meeskond on kokku panemas filmiga kaasnevat videomaterjali, milles nad teevad intervjuusid nende samade startupide loojatega, kes inspireerisid filmi.

«Üritame kokku viia selle, et kui meil on filmis üks stseen näiteks investoritelt raha tõstmisest, siis kõrval on meil intervjuu päris asutajaga,» ütles Rannu ja lisas, et päris asutaja räägiks, kuidas tal see tõstmine tegelikult käis.