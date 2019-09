Väliseesti lapsed alustavad võõrsil taas eestikeelset kooliteed

Haridus- ja teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner märkis, et Üleilmakool pakub suurepärast võimalust õppida eesti keelt, kirjandust ja teisi õppeaineid eesti keeles välismaal elamisel ajal, et laste eesti keele oskus paraneks ning Eestisse tagasipöördumine oleks tulevikus pere jaoks lihtsam.

«Üleilmakooli raames aastate jooksul tehtud töö on tõestanud, et e-õpe on välismaal pakutava eesti keele õppe oluline osa. Üleilmakooli õpetajate tehtud töö tagab lastele hea emakeeleoskuse, mis on väga oluline lapse eesti identiteedi kujunemisel,» ütles Kärtner.