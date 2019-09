Eksperdid ei näe tulevikus Simsoni tasuta ühistranspordil kohta

Ministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailani sõnul jäi Tallinna töörühmas kõlama ühistranspordi korralduse ja sidususe parandamise vajadus. See tähendab ennekõike seda, et Eestis on maakonnapiirid, mis on ühistranspordi korraldamisel virtuaalseteks piirideks. Probleem on see, et ühistransport ei toimi ühe piletiga. Ümberistumised ning park&ride vajaksid paremat korraldamist. Teine asi on jalgrattaga sõitmine linnades. Muret teevad lõpmatud äärekivid ja olematu rattateede võrgustik. Elukeskkonna ja -kvaliteedi seisukohalt peaks linnaruum olema rohkem inimesele orienteeritud ning turvaline. Et seal saaksid hakkama nii 8-80 aastased. Lisaks veel elektribussid, trammid, ühistranspordirajad ning nutikad foorid, isejuhtivad süsteemid jm.