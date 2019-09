Põhja-Tallinnas tegutsevad fotode sarivargad

Turvavideote salvestustelt on näha, et pildid varastati linnaosavalitsuse korraldatud näituselt ajavahemikul 29. augustist kuni 1. septembrini, kusjuures vargil käidi lausa kolm korda. Videolt on näha, et kui esimesel korral oli tegemist poisikeste kambaga, siis kahel järgneval korral tegutsesid täiskasvanud inimesed. Kokku viidi näituselt minema viis pilti, teatas linnaosavalitsus.