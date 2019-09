Solman: rahvaloendus peab andma pildi sellest, kui palju eestlasi ja eesti keelt rääkivaid inimesi Eestis elab

Rahvastikuministri sõnul on vastavalt põhiseadusele Eesti riik selleks, et tagada eesti rahvuse ja kultuuri säilimist läbi aegade. «Seetõttu on tähtis, kui palju on eesti keele ja kultuuri kandjaid kokku, aga ka see, kui suur osa Eestis elavatest inimestest on eestlased ja räägivad eesti keelt,» lausus minister.

Ta lisas, et eestlased on oma kodumaal mitmetes piirkondades napis enamuses ja mõnedes piirkondades vähemuses ning see sunnib riiki rahvastikunumbreid väga hoolikalt jälgima, et teha õigeid poliitilisi valikuid.

Solman peab oluliseks ka inimeste elukohta puudutavate andmete kvaliteeti. «Kui üks vanem on ennast kinnisvaramaksude tõttu registreerinud ühel aadressil ja teine vanem lapsele lasteaia- või koolikoha saamiseks teisel aadressil, siis võib ainult registreid vaadates jääda inimeste paiknemisest vale mulje,» ütles ta.

Minister selgitas, et sellised andmete sisestamised võivad viia valede otsusteni nii regionaal- kui perepoliitikas. Näiteks võib jääda mulje, et Eestis on palju üksikvanemaid ning seetõttu leidis Solman, et perekonna kohta käivat informatsiooni oleks mõistlik inimestelt otse küsides üle kontrollida.

«Tänu sellele, et meie inimesed elavad, õpivad ja töötavad erinevates omavalitsustes või elavad pikemat aega välismaal, on sellised olukorrad tavalised ja kindlasti ei pea me neid inimesi sundima raamidesse, vaid vajame lihtsalt tõest infot tegelikkuse kohta,» ütles Solman. Rahvastikuminister lausus, et tegeliku informatsiooni avaldamine statistikaametile ei pane inimesi riigi või omavalitsusega suheldes halvemasse olukorda, kuna need andmed jäävad konfidentsiaalseks.