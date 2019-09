Tallinna linnavalitsus plaanib uusi alkoholimüügi piiranguid

«Alkoholiga seotud probleemidest on palju räägitud, ka sel suvel. Esiteks on probleemiks baarid, teiseks alkoholipoed. Alustame baaridest. See pole minu arvates normaalne, et meil saab baaridest terve öö alkoholi osta, sellised baarid töötavad tihti hommikuni välja. Ja hommikul näevad kooliminevad lapsed selliste alkoholiööde tulemusi. Ma arvan, et pole mingit vajadust toetada ettevõtlust, mis kahjustab inimeste tervist ja turvalisust,» ütles Kõlvart linnavalitsuse pressikonverentsil.

«Kui rääkida konkreetsemalt, siis ma näen vajadust kehtestada alkoholimüügile kellaajalised piirangud. Tallinn on seda ka varem teinud ja siis riik toetas seda. Tookord oli jutt alkoholikauplustest, nüüd on õige aeg rääkida ka baaridest. Me ei räägi sellest, et oleks vaja baarid kinni panna, aga kellaajaline alkoholimüügi piirang võiks ja peaks olema kehtestatud,» lisas ta.

Teine teema on Kõlvarti sõnul alkoholimüügi territoriaalsed piirangud. Praegu kehtib Tallinnas piirang, et alkoholikauplus peab olema lasteasutusest vähemalt 50 meetri kaugusel. Linnapea arvates peaks see vahemaa olema vähemalt 150 meetrit. «See on päris tõsine teema, sest me ei soovi, et meie lapsed näeksid iga päev nii hommikul kui peale kooli nii alkoholi müüki kui selle tulemusi kaupluste juures, ehk alkoholi tarbivaid inimesi,» lausus Kõlvart.

Ta ütles, et kuna tegemist on olulise ja paljusid inimesi mõjutava teemaga, siis soovib linnavalitsus enne otsuste langetamist asja avalikkusega arutada.

«See, millest ma rääkisin, on linnavalitsuse väljakujunenud seisukoht, et me vajame alkoholi müügi piiranguid. Kui selleteemaline arutelu annab tulemusi, siis tuleme kindlasti välja juba konkreetsemate ettepanekutega,» kinnitas Kõlvart, lubades vältida alkoholiaktsiiside tõstmisega tekkinud olukorda, kus kõigepealt tehti otsus, seejärel analüüsiti aja arutati ning lõpuks muudeti otsus ära.

Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats kinnitas, et on alkoholi müügipiirangute kehtestamise poolt. «Ka Mustamäel on olemas sellised baarid ja alkoholipoed, mis häirivad elanikke ja seal avanev piltei mõju kindlasti lastele hästi. Näiteks Vilde tee 69 koolimajast mõnekümne meetri kaugusel asuv baar, mis alustab tegevust väga vara hommikul ja töötab õhtuti väga kaua. See tähendab, et kell seitse hommikul liiguvad seal juba kodanikud, kes on kella kaheksaks sellises konditsioonis, et sõna otseses mõttes veerevad sealt välja. Ja kui lapsed lähevad hommikul kooli, siis nad näevad seda pealt,» rääkis Laats.

Teine koht, mis tema sõnul palju peavalu tekitab, on Szolnoki keskuse ümbrus. «Me kutsume seda Mustamäe Bermuda kolmnurgaks. Seal tegutseb üks puhtalt alkoholi müügile orienteeritud pood, mis asub saja meetri kaugusel lasteaiast ja kahesaja meetri kaugusel koolist. Ja see kontingent, kes käib sealt alkoholi ostmas, ei ole kõige meeldivam. Ma toetan kõiki sellekohaseid piiranguid,» ütles Laats.