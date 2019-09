Keeleinspektsiooni juht: kullerite ja autojuhtide kontrolli tuleks karmistada

«Ma olen mõelnud, et kui me saaksime kaks uut ametikohta järgmisel aastal täita ja ülejärgmisel veel võib-olla kaks, siis tasapisi oma ressurssi suurendades kui jõuaksime 25-30-ni, et see oleks juba päris hea,» ütles ERRile Tomusk, kelle juhitud asutuses töötab praegu kümme keeleinspektorit.

«Tuleb hästi palju viimasel ajal kaebusi toidukullerite ebapiisava keeleoskuse kohta või võiks isegi öelda, et täieliku mitteoskamise kohta,» rääkis ta, lisades, et «kõige rohkem pigistab king Tallinnas ja Harjumaal, sest et erinevate teenust pakkuvate inimeste osakaal suureneb siin kõige kiiremini ja siin on ka kõige rohkem erinevaid kullerteenuseid, taksoteenuse pakkujaid ja nende kontroll on see, mida tuleks tõenäoliselt tugevdada».