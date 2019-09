Ratas: pension tõuseb kaheksa protsenti, erakorralise tõusu arutelu jätkub

Ratas kinnitas «Aktuaalsele kaamerale» antud intervjuus, et erakorraline pensionitõus on jätkuvalt valitsuse tahe, kuid seda, kas see tuleb järgmisel või ülejärgmisel aastal, on tema sõnul veel vara öelda - arutelud jätkuvad.

Vastates ajakirjaniku väitele, et erakorraliseks pensionitõusuks saaks kasutada teise samba reformiga vabanevaid vahendeid, ütles Ratas, et sellega ei saa järgmisel aastal veel arvestada. «Kõige varem, kui see jõustub ühel hetkel riigikogus, saab seda planeerida aastaks 2021, mitte 2020,» selgitas Ratas.