Video ja fotod: lõpusirgel eelarvearuteludel on laual valimislubadused

​Viimaste päevade riigieelarve arutelude fookuseks on, kuidas viia ellu koalitsioonierakondade poliitilisi lubadusi. «On tegeletud raha liigutamisega, katteallikate leidmisega praeguse valitsuse prioriteetidele,» selgitas rahandusminister Martin Helme. «Kui keegi kuskil juurde saab, siis keegi jääb kuskil millestki ilma,» lisas ta.

Eilses riigikogu infotunnis ütles siseminister Mart Helme, et riigieelarve projektis on politseinike, päästjate, aga ka mitmete teiste elualade esindajate palgatõus aruteluks. «Aga ma ei ütle praegu kui suur saab olema see number, mis lõpuks kokku lepitakse,» selgitas siseminister.