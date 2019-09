Svet: et vanalinn ei muutuks Disneylandiks, vajame alkoholipiiranguid

«Kui vaatame Euroopas ringi, siis näeme kahte sorti keskaegseid vanalinnu. On neid, kus on säilinud kohalikud elanikud, kus käib reaalne elu ja kuhu soovivad vaba aega veetma tulla nii turistid kui kohalikud. Ning on selliseid, mis on muutunud üksnes turistidele suunatud disneylandiks, kus ei ole elanikke, kus pole reaalset elu. Kui tahame, et meie vanalinn säilitaks oma atraktiivsust kohalike elanike jaoks, peame hoidma seda väärika elukeskkonnana. Alkoholimüügi ajalised piirangud on paraku tänaseks üks tõhus meede, mida selle nimel peaks rakendama,» ütles Svet.