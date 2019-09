Video: kuumaõhupall maandus Keila bensiinijaama gaasi tankima

Tema sõnul pole see aga mitte esimene kord, kui palliga bensiinijaama on külastatud. «Olen ka Leedu bensiinijaamas tankinud, kui pall on püsti. Poolas tankisime kord samamoodi gürokopterit. Sõitsime tanklasse, võtsime kütuse, siis otse kõrvalt põllu pealt taevasse ja otse Varssavisse. Kuidas sa ikka saad, kui kütust on vaja...,» rääkis Tikk Postimehele.