Edgar Savisaar taastub insuldist

Edgar Savisaar tegi täna Facebookis postituse, mida alustas sõnadega «Järgnev repliik on kirjutatud enne seda, kui ma sain insuldi. Üks mu sõber lisas siia need laused, sest ma ise ei suutnud seda teha.»

2018. aasta detsembris alguses kurtis Savisaar kehva tervise üle. «Lugesin Toomas Sildami intervjuust, et Evestuse arvates saan ma praegu elada päris normaalset elu. See «päris normaalne elu» tähendab tema jaoks inimest, kellel on jalg alt ära, diabeet, infarkt, insult, fantoomvalud, isheemiatõbi,» kirjutas Savisaar.