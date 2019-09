Fotod: Pirital sai valmis Kloostrimetsa kergliiklustee

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul võtsid elanikud uue kergliiklustee aktiivsesse kasutusse juba siis, kui ehitustööd veel käisid. «Nii, kui teekate maha sai, võis teel märgata kõndijaid, jooksjaid ja jalgrattureid. Sellest saab järeldada, et seda teed on väga oodatud,» sõnas Liinat. Ta lisas, et teelõik on üks samm eesmärgini, et toimiks ühendatud kergliiklusteede võrgustik.