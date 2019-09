Välisministeerium saatis Ukrainat ja Valgevenet puudutavad eelnõud välja täpselt nädal pärast seda, kui Konservatiivse Rahvaerakonna esimees, siseminister Mart Helme tunnistas, et palus uurida, kas oleks võimalik tühistada viisavabadus Ukrainaga. Helme leiab, et Eestile on väga tugev rändesurve idast.