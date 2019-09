Kiik lubas 2020. aastaks arstide palgatõusu ja tuge alustavatele perearstidele

Eesti Perearstide Seltsi juht Le Vallikivi rääkis saates, et viimase 20 aasta jooksul on 20 perearstinimistut vähemaks jäänud ning ehkki tublisid arste on väga palju, ei saa mööda tõsiasjast, et 20 000 inimesel ei ole oma perearsti ja kolmandik Eesti rahvast on pensioniealise doktori nimistus.

Tartus ja Tallinnas tema sõnul esialgu väga suurt probleemi ei ole, aga teistes kohtades, kus perearste on vähem, pole juurdekasv olnud nii suur ning mureks on see, et noorel residentuuri lõpetanud perearstil on tööturule keeruline siseneda, sest kohe on vaja võtta nimistu, luua äriühing, organiseerida ruumid ja personal.