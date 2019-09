Vene välisministeerium: okupatsioonikahjude väljanõudmine on Reinsalu isiklik projekt

«Venemaa seisukoht ei ole siin muutunud. Me ei nõustu väitega, nagu oleks olnud mingi nõukogude okupatsioon, millena üritatakse näidata Euroopa rahvaste vabastamist fašistliku ikke alt. Igasugused kahju hüvitamise nõuded on kunstlikud ja need ei oma mingisugust juriidilist alust,» ütles Zahharova RIA Novosti teatel .

Zahharova meenutas, et eelmisel aastal allkirjastas tollal justiitsministri ametis olnud Reinsalu ja Läti justiitsminister Dzintars Rasnacs ühisavalduse, milles rõhutasid, et tuleb uurida okupatsioonikahju hüvitamise nõude võimalusi Nõukogude Liidu õigusjärglaselt Venemaalt.

Peaminister Jüri Ratas ütles toona, et Reinsalu ja Rasnacsi ühisavaldus on kahe ministri algatus, millel puudub Eesti valitsuse mandaat.

Okupatsioonikahjude väljanõudmine Venemaalt tuli viimati jutuks kolmapäeval riigikogu infotunnis. Reinsalu rääkis parlamendi ees, et justiitsministeeriumis on koostatud raport okupatsiooni inimkahjude kohta. Reinsalu rääkis, et tema hinnangul on Eestil rahvusvahelise õiguse järgi olemas õigus nõuda välja okupatsioonikahjud.